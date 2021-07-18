الصحة تصدر بياناً بشان الامتحانات

2021/07/18 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، بياناً بشان اداء الامتحانات المقبلة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، “نهيب بطلبتنا الأعزّاء المضي بالامتحانات استناداً الى القرارات السابقة للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مع الالتزام الدقيق بالشروط والتعليمات الصحية”.

واضافت انه “وفي حالة تصاعد اعداد الاصابات سوف نطرح المقترحات الواردة بكتابنا ذي العدد ٣٣٢٤ في ١٨ تموز ٢٠٢١ على اللجنة العليا لاتخاذ القرار المناسب بعد متابعة الموقف الوبائي بصورة دقيقة”.

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