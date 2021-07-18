2021/07/18 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، اليوم الأحد، على قرار مجموعة أوبك+ الذي صدر اليوم وتم فيه الاتفاق على زيادة الإنتاج بدءاً من أيار 2022 .

وقال صالح للوكالة الرسمية، إن “التوقعات تشير إلى أن الطلب سينمو على المشتقات النفطية مع توسع انفتاح قطاع النقل في العالم وهذا يتناسب طرديا مع معدل نمو استخدام اللقحات المضادة لجائحة كورونا”.

وأضاف، أن “انضباط الانتاج داخل (اوبك+) ونمو الطلب العالمي على النفط مع تقدم النمو الاقتصادي العالمي الحقيقي سيجعل القضية السعرية النفطية في حالة توازن واستقرار طوال العالم الحالي وربما العام 2022 ولاسيما بعد أن أزيلت التخمة النفطية تماما من اسواق الطاقة خلال الاشهر الثمانية الاخيرة وهناك اشارات قوية على التوازن بين قوى العرض والطلب النفطي وميلان الطلب الى النمو بشكل تدريجي ايجابي مستمر”.

واتفقت دول اوبك+، اليوم الأحد، على زيادة حصة الإمارات إلى 3.5 مليون برميل يوميا، وكذلك حصة انتاج العراق والكويت بواقع 150 ألف برميل يوميا وفقاً لوكالة رويترز.

وأضافت، أن “أوبك+ اتفقت ايضا على زيادة تخفيف خفض الإنتاج اعتبارا من آب، كما وافقت على استخدام حصص الإنتاج الجديدة من أيار 2022”.

وأكدت أن الاتفاق الجديد يضيف لإنتاج أوبك+ النفطي 1.63 مليون برميل يومياً اعتباراً من هذا الموعد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي يعلق على قرار أوبك+ في زيادة الإنتاج) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي يعلق على قرار أوبك+ في زيادة الإنتاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).