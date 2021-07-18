الكاظمي يوجه بمتابعة تسريع إجراءات العفو الخاص عن الأطفال الأحداث والنساء

2021/07/18 | 18:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بمتابعة تسريع وتسهيل إجراءات العفو الخاص خصوصاً عن فئات من الأطفال الأحداث والنساء.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، ان الكاظمي ترأس إجتماعاً ضم وزير العدل وعدداً من المسؤولين في الحكومة ورئاسة الجمهورية ، جرى خلاله بحث الأوضاع الحالية للسجون في العراق، وإجراءات الوزارة في تنفيذ خططها بشأن تطوير السجون وجعلها أماكن للإصلاح والتأهيل النفسي للنزلاء فيها، وتكون ملبية لمعايير حقوق الإنسان”.ووجه رئيس مجلس الوزراء وزير العدل، “بمتابعة تسريع وتسهيل إجراءات العفو الخاص خصوصاً عن فئات من الأطفال الأحداث والنساء”، مؤكدا على “أهمية تفعيل البرامج التأهيلية والإرشادية للمودعين، […]

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