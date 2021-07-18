2021/07/18 | 18:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى بالقدس، الأحد، لأداء طقوس دينية في ذكرى تدمير المعابد اليهودية القديمة منذ حوالي 2000 عام، ووقعت مصادمات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين، فيما أدانت السلطة الفلسطينية ما وصفته بـ"التصعيد الخطير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. ومواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. ومواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).