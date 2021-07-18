الكاظمي يوجه بتسريع وتسهيل اجراءات العفو الخاص عن الاحداث والنساء / موسع

2021/07/18 | 18:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، وزير العدل بمتابعة تسريع وتسهيل اجراءات العفو الخاص خصوصاً عن فئات من الاطفال الاحداث والنساء .واكد الكاظمي ، خلال ترؤسه اليوم الاحد اجتماعاً ضم وزير العدل وعدداً من المسؤولين في الحكومة ورئاسة الجمهورية ، اهمية تفعيل البرامج التأهيلية والارشادية للمودعين، التي من شأنها المساعدة في الاصلاح واعادة ادماجهم وتأهيلهم مجتمعياً وتربوياً.وجرى خلال الاجتماع ، حسب بيان لمكتب الكاظمي ، بحث الاوضاع الحالية للسجون في العراق، واجراءات الوزارة في تنفيذ خططها بشأن تطوير السجون وجعلها اماكن للاصلاح والتأهيل النفسي للنزلاء فيها، وتكون ملبية لمعايير حقوق الانسان ،/انتهى5

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