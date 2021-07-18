الكاظمي يترأس اجتماعا لدراسة واقع السجون وتسريع اجراءات العفو الخاص عن فئات من الاحداث والنساء

2021/07/18 | 18:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، اجتماعاً ضم وزير العدل وعدداً من المسؤولين في الحكومة ورئاسة الجمهورية ، جرى خلاله بحث الاوضاع الحالية للسجون في العراق، واجراءات الوزارة في تنفيذ خططها بشأن تطوير السجون وجعلها اماكن للاصلاح والتأهيل النفسي للنزلاء فيها، وتكون ملبية لمعايير حقوق الانسان./انتهى5

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