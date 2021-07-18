2021/07/18 | 18:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ألقت قوة امنية، اليوم الاحد، القبض على اثنين من المطلوبين للقضاء في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “بهدف متابعة المطلوبين للقضاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على اثنين من المطلوبين للقضاء في ديالى المركز الخبري الوطني.

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