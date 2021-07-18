تونس: لا تصرفوا النظر عن العشب الذي ينمو تحت الأرض - بشير الحامدي

2021/07/18 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_الحامدي لا تصرفوا النظر عن العشب الذي ينمو تحت الأرضلنكن واضحين وصادقين ولنقول إن المكتب البيروقراطي المركزي للاتحاد فرض انقلابه على الجميع: معارضيه و"الرأي العام" السياسي والحزبي والحكومي الذي رأيناه وكل حسب أهدافه المباشرة والبعيدة مورطا في الانقلاب بصورة أو بأخرى عبر الصمت أو عبر التأشير لإقامة هذا المؤتمر.والمشكلة الحقيقية في تقديري ليست متعلقة لا بالأحزاب ولا بالحكومة في علاقة بالوضع الذي فرض ......





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