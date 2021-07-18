2021/07/18 | 18:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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تسجيل هزة أرضية في البصرة بدرجة 5.6 ريختر » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 18:55

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