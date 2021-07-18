2021/07/18 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور..وصول المتظاهرين إلى ساحة التحرير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. وصول المتظاهرين إلى ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. وصول المتظاهرين إلى ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).