راضي شنيشل يعلق على أنباء اختياره مدرباً لمنتخبنا الوطني

2021/07/18 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاص

علّق مدرب نادي الزوراء الرياضي راضي شنيشل، اليوم الاحد، حول الانباء التي تداولت في الآونة الأخيرة حول اختياره ليكون مدرباً لمنتخبنا الوطني.

وقال شنيشل لـ (بغداد اليوم) انه "لم تتم مفاتحتي الى الان بهذا الموضوع ودعائي وتمنياتي بالتوفيق للمنتخب الوطني ان يتم اختيار جهاز فني او عربي او عراقي يستطيع اني يصل بالفريق الى بر الأمان".

وأضاف انه "لا يوجد لدي اي علم بخصوص الاسماء المطروحة لتدريب المنتخب الوطني وانا مع ان يكون المدرب اجنبي لكن بشرط ان يكون على مستوى عالي"، لافتاً الى انه "في حال لم تكن هناك امكانية للتعاقد معه فيحب عندها تشكيل لجنة لاختيار مدرب منتخب وطني".

وتابع: "من الممكن ان نتعاقد مع مشرف اجنبي للجهاز الفني في حالة تم اختيار كادر محلي وهذا الموضوع يكون عند التطبيعية وقدرتها على تكوين كادر منسجم".

وختم بالقول: "انا افضّل واتمنى ان يكون المدرب من المدرسة البرتغالية او الاسبانية او الكرواتية".

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