نورشان حسين: الاعتراف بالادارة الذاتية مهم لحل الازمة السورية

2021/07/18 | 19:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق مساء يوم الاحد في تمام الساعة الثامنة، حملة هاشتاغ لدعم مساعي الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، لنيل الاعتراف الدولي، فيما دعت الادارة الذاتية جميع الكورد للمشاركة من اجل انجاح الحملة.

وقالت نورشان حسين ممثلة الادارة الذاتية لغرب كوردستان في اقليم كوردستان لـ​PUKmedia: ان الحملة تأتي في الذكرى السنوية لثورة روزآفا في عام 2012، موضحة، ان الاعتراف الدولي بالادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا مهم جدا لحل الازمة السورية والقضية الكوردية بشكل خاص.

واضافت: ان الحملة سيتم اطلاقها من قبل ناشطين مدنيين في جميع دول العالم بهدف الضغط على المجتمع الدولي للاعتراف بالادارة الذاتية، داعية، شعب كوردستان الى المشاركة والالتزام بالهاشتاغ الذي ينشر في تمام الساعة الثامنة مساء.

وبينت، ان الادارة الذاتية تعمل في جميع الاتجاهات لاعتراف بالادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، لان الاعتراف يعني حل الازمة السورية واشراك ثلث الشعب السوري بجميع مكوناته في الحل السياسي، مشيرة الى ان جميع الاجتماعات الدولي التي لم تشارك فيها الادارة الذاتية اصبحت فارغة من مضمونها ولم تقدم اية حلول

ولفتت الى ان 8 دول اوروبية وعربية وجميع منظمات المجتمع المدني والعديد من الاحزاب، تعترف بالادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا كما ان برلمان كوردستان اعترف بالادارة الذاتية رغم انه لا يكفي لان حكومة الاقليم لم تعترف بشكل رسمي بالوجه المطلوب للادارة الذاتية، وخير دليل هو اعتقال ممثل الادارة الذاتية في اربيل والذي مازال معتقلا للاسف.

واكدت ان الوقت حان لاعتراف المجتمع الدولي بالادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، مشيرة الى ان الحملة، طريقة مدنية للوصول الى اعتراف العالم بالادارة الذاتية.

PUKmedia خاص

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