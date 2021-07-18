النفط: أوبك+ اتفقت على زيادة تدريجية بإضافة 400 ألف برميل يومياً

2021/07/18 | 19:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط ، اليوم الأحد، عن

اتفاق مجموعة أوبك+ على زيادة تدريجية

بإضافة 400 ألف برميل يومياً.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "الوزير إحسان عبد الجبار

حضر الاجتماع الذي أكد

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