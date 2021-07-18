المفوضية تؤكد: إجراء الانتخابات في موعدها

2021/07/18 | 19:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المفوضية العليا المستقلة

للانتخابات، اليوم الأحد، التزامها

الثابت بإجراء الانتخابات النيابية في

الـ10 من تشرين المقبل.

وذكر إعلام المفوضية في بيان، ان "رئيس

مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان

وأعضا

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