2021/07/18 | 19:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداديبدو أن قرار الصدر يأتي هذه المرة في سياق العزلة التامة عن العملية السياسية بعد رحلة متذبذبة خاضها الصدر من بعد عام 2003 تخللتها كثير من قرارات الانسحابات والعودة، حيث أصدر قرارا آخر بشأن الهيئة السياسية والهيئة الاقتصادية للتيار الصدري بعد إعلان الانسحاب التام.لكن الباحث في الشأن السياسي العراقي ضياء البدران، يرى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باحث سياسي لـ “النور”: أرى بوادر عودة للتيار الصدري الى العمل السياسي first appeared on النور نيوز.

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