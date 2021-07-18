الحجاج يستعدون لأداء مناسك الحج في ظل قيود كورونا

2021/07/18 | 19:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز جمع الحجاج الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، اليوم الأحد، لأداء مناسك الحج، في حين أجبرت الجائحة السلطات السعودية على منع دخول الحجاج من الخارج للعام الثاني على التوالي، كما فرضت قيودا على أداء المناسك من داخل المملكة.ويؤدي نحو 60 ألف مواطن ومقيم في المملكة، الفريضة الواجبة لمرة واحدة في العمر …

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