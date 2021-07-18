2021/07/18 | 19:12 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريطانيا تسجل تراجعا طفيفا في إصابات ووفيات كورونا اليومية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/18 | 19:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تسجل تراجعا طفيفا في إصابات ووفيات كورونا اليومية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تسجل تراجعا طفيفا في إصابات ووفيات كورونا اليومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).