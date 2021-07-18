2021/07/18 | 19:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعيدي: الدراما تبكي وتأن على الإنتاج بورتريت يجمع ممثلين عرباً و كنديين في فيلم قصير بغداد – ياسين ياس يتابع الممثل المسرحي عادل السعيدي بروفات مسرحية (الصندوق الاسود) التي كتبها ويخرجها الفنان ماجد درندش وتمثل الجزء الثالث من سلسلة مسرح الاحتجاج ، وعن اعماله الخرى قال السعيدي لـ(الزمان) (كما اشترك الان بعمل جديد بعنوان المفتاح […]

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