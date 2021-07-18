هزة أرضية تضرب الحدود العراقية – الإيرانية

2021/07/18 | 19:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النقل العراقية ، الاحد ، تسجيل المراصد الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية عصر هذا اليوم قرب الحدود العراقية الايرانية .وقالت الوزارة في بيان، أن “الهزة سجلت في تمام الساعة 05:34:19 عصر هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (5،6)درجة في منطقة بو شهر في ايران حيث تبعد ( 250) كم عن الحدود العراقية من محافظة البصرة”.وأضافت، “تم الشعور بها من قبل المواطنين في في محافظة البصرة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى”.ودعت الهيأة “المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية […]

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