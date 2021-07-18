2021/07/18 | 19:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت وزارة النقل تسجيل هزة أرضية عصر هذا اليوم بالقرب من الحدود العراقية الايرانية .وقالت: ان الهزة سجلت في تمام الساعة 05:34:19 عصر اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (5،6)درجة في منطقة بو شهر في ايران ( 250) كم عن الحدود العراقية من محافظة البصرة .واوضحت انه تم الشعور بها من قبل المواطنين في في محافظة البصرة .ودعت " الهيأة المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل هزة أرضية بقوة (5،6) درجة في بو شهر بالقرب من الحدود العراقية - الايرانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل هزة أرضية بقوة (5،6) درجة في بو شهر بالقرب من الحدود العراقية - الايرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).