2021/07/18 | 19:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ عقد وزير الداخلية "عثمان الغانمي" ،اليوم الأحد، اجتماعاً مع قائد الشرطة الاتحادية الفريق "صالح العامري" بحضور عدد من ضباط الشرطة الاتحادية الذين تم تكليفهم من قبل الوزير بمناصب جديدة بقيادة ألوية وافواج بالشرطة الاتحادية حسب الكفاءة والنزاهة.واشاد وزير الداخلية خلال الاجتماع بعمل ومهنية الشرطة الاتحادية بضباطها ومنتسبيها، وبإمكانياتهم وثباتهم وولائهم الكبير لوطنهم، لكونهم اثبتوا انهم القوة الضاربة التي سحقت الارهاب وكافحت الجريمة بمختلف صورها.كما وجه الوزير المكلفين الجدد من آمري الالوية والافواج، بتجديد الخطط واستمرار تنفيذ العمليات التعرضية والاستباقية مشيرا الى تكثيف اهمية العمل على فرض الامن والقانون والحفاظ على التاريخ المشرف للشرطة الاتحادية، مشدداً على التعامل الحسن مع المواطنين وكسب ثقتهم وتقديم افضل الخدمات لهم./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يوجه قادة الالوية والافواج في الشرطة الاتحادية بتجديد الخطط واستمرار تنفيذ العمليات التعرضية والاستباقية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يوجه قادة الالوية والافواج في الشرطة الاتحادية بتجديد الخطط واستمرار تنفيذ العمليات التعرضية والاستباقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).