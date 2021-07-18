2021/07/18 | 19:22 - المصدر: بي بي سي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مظاهرات في العراق للمطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع بي بي سي الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/18 | 19:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع بي بي سي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مظاهرات في العراق للمطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب) نشر أولاً على موقع (بي بي سي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مظاهرات في العراق للمطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي بي سي).