2021/07/18 | 19:31 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | تسجيل هزة أرضية في البصرة بدرجة 5.6 على مقياس ريختر

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