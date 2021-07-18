خطر يهدد بحيرة حمرين.. انخفاض خزينها الى 154 مليون م3

2021/07/18 | 19:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر مطلع في ديالى، اليوم الاحد، عن انخفاض كبير جدا في خزين بحيرة حمرين خلال شهر تموز الجاري.

وقال المصدر لـ ( بغداد اليوم)، إن "خزين بحيرة حمرين (75كم شمال شرق بعقوبة) انخفض الى 154 مليون م3 وهو مستوى حرج جدا لم تصله البحيرة منذ سنوات طويلة"، مؤكداً ان "اطلاقات البحيرة لاتزال عند 30م3/ثانية في حين الايرادات القادمة من بحيرة دربندخان وبقية الموارد الاخرى الى بحيرة حمرين عبر نهر ديالى تبلغ 28م3/ ثانية".

واضاف ان "وضع بحيرة حمرين حرج جدا في قلة الايرادات المتدفقة صوب البحيرة بالوقت الراهن مع دخولنا شهر تموز وارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك المياه".

وتستوعب بحيرة حمرين مليارين و400 مليون م3 وتمثل خزين المياه الاستراتيجي في ديالى وتؤمن حصص مائية للعديد من الانهر والجداول الرئيسية في المحافظة.

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