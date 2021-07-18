(بغداد اليوم) تعرض البيان الختامي لتظاهرات التحرير .. فيديو

2021/07/18 | 19:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تعرض (بغداد اليوم)، اليوم الأحد، البيان الختامي لتظاهرات التحرير التي طالبت بإنهاء الإفلات من العقاب.

وكان عشرات المتظاهرين قدموا، اليوم، من ساحة الفردوس باتجاه ساحة التحرير وسط إجراءات امنية مشددة للمطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب في العراق بالتزامن مع العديد من الوقفات التي نظمها عراقيو الخارج.

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