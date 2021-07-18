الديوانية تنضم إلى حملة ’إنهاء الإفلات من العقاب في العراق’ (صور)

2021/07/18 | 19:36 - المصدر: وكالة ناس

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وبدأت في ولاية واشنطن الاميركية الاستعدادات لإطلاق مسيرات "إنهاء الإفلات من العقاب".

وبالتزامن مع واشنطن، بدأت التحضيرات والاستعدادات في كندا بشكل مكثف للمشاركة في الحملة.

وانطلقت المسيرات الخاصة بحملة ’إنهاء الإفلات من العقاب في العراق’ بمحافظة البصرة، جنوبي البلاد، بمشاركة كبيرة.

قبل ذلك، بدأت مسيرات ’إنهاء الإفلات من العقاب’ في مدينة غوتنبرغ السويدية، بحضور عدد من أبناء الجالية العراقية، هناك، وذلك ضمن حملة واسعة، تشارك في عدة مدن أميركية وأوروبية، فضلاً عن العاصمة بغداد.

وأظهرت مشاهد مصورة من ساحة الفردوس في بغداد استعدادات المشاركين في حملة "إنهاء الإفلات من العقاب" لانطلاق المسيرة.

كما ان مسيرة "انهاء الافلات من العقاب" في مدينة لاهاي بهولندا قد بدأت، وقامت مجموعة من الجالية العراقية المشاركة في المسيرة بقراءة نشيد "موطني" من امام البرلمان الهولندي.

كما انطلقت المسيرات الاحتجاجية في العاصمة البريطانية لندن.

وشهدت العاصمة بغداد، في وقت سابق، إجراءات أمنية استعداداً لمسيرة "إنهاء الإفلات من العقاب".

وقال مراسل "ناس"، إن القوات الأمنية أغلقت المداخل إلى ساحة التحرير وقطعت جسر الجمهورية بالحواجز الكونكريتية.

وانطلقت مسيرة "إنهاء الإفلات من العقاب" التي نظمها في العاصمة اتحاد الطلبة مع ناشطين ومحتجين من ساحة الفردوس إلى ساحة التحرير في الساعة الخامسة عصراً.

وأكد فريق الحملة، في وقت سابق، أنّ التحضيرات مستمرة للمسيرة في العاصمة بغداد والبصرة وأربيل، فضلاً عن عواصم ومدن العالم المشاركة.

كما انطلقت مسيرات "إنهاء الإفلات من العقاب في العراق"، في هولندا.

وأظهرت صور نشرها فريق الحملة وتابعها "ناس"، (18 تموز 2021)، التحضيرات أمام مبنى البرلمان الهولندي في مدينة لاهاي، والتي تضمنت لافتات تطالب "بإنهاء الإفلات من العقاب"، فضلا عن العلم العراقي وصور بعض الضحايا من الناشطين والإعلاميين العراقيين.

وفي العاصمة الفرنسية، باريس، انطلقت أيضاً احتجاجات ’إنهاء الإفلات من العقاب’ بالتزامن مع دول وعواصم أوروبية.

وانضمت مدينة أربيل، إلى المدن في داخل وخارج العراق التي ستشهد مسيرات منظمة لحملة "إنهاء الإفلات من العقاب" في البلاد، اليوم 18 تموز.

وقال الصحفي محمود النجار في حديث لـ "ناس"، (18 تموز)، إنّ "التجمع في المدينة سيكون في أمام مبنى الأمم المتحدة في شارع 100 متر على طريق المطار".

ودعا النجار، جميع المهتمين من الصحفيين والمنظمات الإنسانية والناشطين إلى "دعم هذه الحملة لوضع حد لإفلات المسؤولين عن الجرائم وقضايا الفساد من العقاب".

ودعت السيدة سميرة الوزني، والدة الناشط الراحل، إيهاب الوزني، إلى مشاركة واسعة ضمن مسيرات ’إنهاء الإفلات من العقاب، المقرر انطلاقها يوم غد في عدة مدن أوروبية، وعربية والعاصمة بغداد.

واعلن اتحاد طلبة بغداد، في وقت سابق، عن التحشيد للمسيرة الاحتجاجية.

وذكر الاتحاد في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (12 تموز 2021)، ان "تَعيَّثَ جُرمًا فِي البِلادِ التّي وِلد فِيها القَانونُ وتَهرَّب، كَما لو أَنكَ تُحاول سَلخ جِلد الحَضارة التّي أنجَبت أول قَانونِ بَشَري وتَجَعلها كَما الغَابة، بَل حتَّى الغَابة، يتسيدُها الأَقوَى واقعًا ولَيسَ الأَكثَر دناءةً، ولو تَذرعُ الأَرضَ هَربًا..



سيَأتِي يومُ السماءِ، وهَل يَبلغُ القاتلُ العُلا بِجناحاتِ مُزقت مِن أكتافِ الأبرياءِ؟ بَل مَن تَلفُظه الأرض هَيهاتَ مِن السَماء أن تكون لهُ مَلاذًا".

واضاف "ذَلِك حَال المُجرمين فِي الأرضِ التّي أَهدَت العالمَ كُل مَا صنِعتْ فأَوشَكَت أن تَخوي إلا مِن عزمِ الثائرين، إذ التَخاذُل الحكُومي معَ سُراق المالِ العَام والدِماء فِي الداخلِ فإعطائهم الفُرص المُتواصِلة لِلهروبِ عبر لِجان التَحقيقِ "التّسويفية" ومِن ثُمّ عَدم المُحاسبة التّي تَنتظرِهم فِي الخارجِ بصمتٍ مُرهقٌ لصرح الإنسانية".

وتابع البيان "لِذلك، وعَلَى عَكس العرف العَالمي فنحنُ لَن نحتَفل فِي اليومِ العالمي لِلعدالة الاِنتقاليّة بَل نَدعوكم أَيُها المنُاضليِن الأحرار مِن أبْنَاء الشَعبِ العراقيِ البَطل لِلخروج بِمسيرةِ اِحتجِاجية يوم الأحد المُصادف ٧/١٨ نُقدم فِيها شَجَاعتنا بِمواجهة الطاغُوت الإجرامي سُلطويًا كَان أو مِيليشاويًا ونُخاطب الضَمير العالميِ، المُجتمع الدَولي والإرادات العَالمية الحُرة لاِتّخاذ موقفٍ جادٍ تِجاه عِصابات السُلطةِ والمالِ العابِثة بلا حَسِيب داخِل البِلاد أولاً، والفارين مِنهم مِن أرضُ العراقِ ثانيًا، لإِنهاءِ إِفلاتِهم مِن العقابِ".

واشار البيان الى ان "هذا مِن مُنطلقيِن أحدهُما إِنساني وهو طَوق دِماء الأبرياءِ المُعلق عَلَى رِقاب القَتَلة للأبد والآخرُ واقعي ألا وهو: أن الَّذي عاثَ فَسادًا، دمارًا وفَجَر بِحورًا مِن الدم بِبلاده فاِستَبَاح حُقوق أَبناَء شعبهِ وأرواحهِم لَن يكون "إنسان" فِي البلادِ التّي يلوذ بِالفرارِ إِليها، حَتمًا سَيكون "قُنبلة مُوقوتة" مُزعزعة لاِستقرار البِلاد مُهيأة للاِنفجار فِي أي لحظةِ".

ولفت البيان الى ان "المسيرةُ تنطلق بالتاريخِ المَذكور آنفًا فِي عدةِ عواصِم أوروبية وبُلدان مُختلفة حَول العالَم، وعَن مَسيرة اِتحادكم فِي بغدادِ فستَنطلق فِي تَمام الخامسةِ عصرًا مِن سَاحةِ الفِردوس إِلى سَاحةِ التحرير حيثُ مُلتَقى الأحرارِ الدائمِ".

والمدن التي ستشارك في المسيرات هي: بغداد، وواشنطن، وأوستن، ودیترویت، وسان دييغو، وتورنتو، وملبورن، وباريس، ولندن، وجنيف، ولاهاي، ومالمو، وكوبنهاغن، وهلسنكي، وبروکسل، ودبلن، وأمستردام".

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