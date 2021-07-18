سائرون: 4 أسباب وراء انسحاب الصدر من الانتخابات.. وهذا موقفنا من تأجيلها

2021/07/18 | 19:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح تحالف سائرون، الاحد، أسباب انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الانتخابات، فيما بين جدوى الاخيرة في تغيير الوضع الحالي.

وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي في تصريح لـNRT اليوم، (18 تموز 2021)، ان "قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في عدم المشاركة بالانتخابات لم يأت من فراغ، وانما جاء بناء على معطيات سياسية وامنية واقتصادية ودبلوماسية على ارض الواقع".

وأضاف المسعودي: "لذلك نحن الجهة الاولى التي بادرت إلى رسم خارطة طريق للعملية السياسية، وبالتالي فان هذا الانسحاب من الانتخابات هو رسالة ايجابية للشعب العراقي، لان التيار الصدري يعي جيدا مواطن الضعف في العملية السياسية".

واردف، ان "هناك فساد يضرب جميع اطناب الدولة ومفاصلها وهناك صراعات ومناكفات سياسية وهناك تحديات حقيقية تواجه العملية برمتها، لذلك نحن ننأى بانفسنا بان نكون شهود زور، على واقع الفساد المزري والتكالب على السلطة".

وأشار إلى ان "التيار الصدري اكبر من ان يتم تحجيمه بانتخابات او بحكومة، فسابقا كان لدينا مواقف واضحة بعدم الاشتراك في الحكومات السابقة، وهذه الانتخابات المبكرة ليست حلا، بل ان الحل يكون في مخرجات الانتخابات، التي يجب ان تكون على مستوى عال يمكن من خلاله انتاج عملية سياسية جديدة وحكومة قادرة على تلبية مطالب الشعب العراقي".

وأكمل، ان "الصدر تمنى نجاح هذه الانتخابات ووصول المخلصين والوطنيين الاكفاء إلى قبة مجلس النواب، وبالتالي نحن لم نطلب تأجيل هذه الانتخابات، بل نحن أول جهة طالبت باجراء انتخابات مبكرة".

وزاد "واذا اجريت الانتخابات في 10/10 فستنتهي هذه الحكومة في 7/10، وتصبح حكومة تصريف اعمال، وهذه نقطة اساسية بذاتها، وان تحالف سائرون موجود في العملية السياسية من خلال دوره التشريعي والتمثيلي والرقابي في البرلمان، وسنبقى نمارس هذا الدور لحين اجراء الانتخابات".

واختتم بالقول "نحن نعتقد ان وقوفنا بجانب الشعب العراقي هو اهم بكثير من دخولنا في الانتخابات والحكومة، الشعب العراقي ومستقبل العراق اكثر اهمية من اجراء انتخابات غير مجدية".

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