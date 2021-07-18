2021/07/18 | 19:37 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم
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الاحد، عن تسجيل مراصدها الزلزالية هزة
أرضية بالقرب من الحدود العراقية
الايرانية في محافظة البصرة.
وذكرت في بيان، ان الهزة سجلت في تمام
الساعة 05:34:19 عصر هذا اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة.. هزة أرضية تضرب الحدود العراقية - الإيرانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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