البصرة.. هزة أرضية تضرب الحدود العراقية - الإيرانية

2021/07/18 | 19:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم

الاحد، عن تسجيل مراصدها الزلزالية هزة

أرضية بالقرب من الحدود العراقية

الايرانية في محافظة البصرة.

وذكرت في بيان، ان الهزة سجلت في تمام

الساعة 05:34:19 عصر هذا اليوم

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