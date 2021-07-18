إنهاء الإفلات من العقاب في العراق.. بدء المسيرات نحو التحرير

2021/07/18 | 19:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلق العشرات من المتظاهرين، اليوم الاحد، من ساحة الفردوس، نحو ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد.وتأتي تلك المسيرة للمطالبة بانهاء قضية الافلات من العقاب في العراق.

ونظم عراقيون مهاجرون في دول: (السويد، هولندا، فرنسا، وبريطانيا) وقفات مطالبة بانهاء قضية “الافلات من العقاب في العراق”.

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