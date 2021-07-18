2021/07/18 | 19:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الجهات الامنية ردع هؤلاء القتلة ومحاسبتهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنهاء الافلات من العقاب.. مسيرة بكربلاء تطالب بكشف المتورطين بقتل الناشطين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنهاء الافلات من العقاب.. مسيرة بكربلاء تطالب بكشف المتورطين بقتل الناشطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).