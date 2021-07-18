خبير اقتصادي : لاحرب اسعار جديدة للنفط ..وعلى العراق اغتنام الفرصة في استثماره لموارده النفطية

2021/07/18 | 19:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ استبعد الخبير في الشان الاقتصادي رعد تويج ،حدوث حرب اسعار جديدة للنفط بين /السعودية وامارات، والسعودية وروسيا / ،مؤكدا اهميىة اغتنام للعراق لهذه الفرصة في استثماره لموارده النفطية .وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / : انه " من خلال الظروف والاوضاع التي مرت بها ( اوبك بلس ) اي التجمع التنسيقي بين منتجي النفط من اعضاء اوبك ومن منتجي النفط خارج الاوبك للتنسيق في مجال حجم الانتاج وانعاكسه على السوق في مجال الاسعار ، فان هذا التنسيق قد مر بظروف عسيرة في الفترة التي سبقت الاتفاق الاخير في التخفيض لحجم الانتاج ادى الى ارتفاع اسعار البترول وبلوغه 76دولارا ، لكن عدم التوصل الى اتفاق الروسي _ السعودي ادى الى انخفاض اسعار البترول الى 20 دولار ".واضاف : ان هذه الصورة المريرة لاسعار البترول المتدنية لا زالت حاضرة امام جميع منتجي النفط والذي هو في معظم الاحوال كان لا يغطي تكلفة انتاج البرميل الواحد ولذلك فان هذا الوعي والادراك باهمية التنسيق في الانتاج هي عملية تمس استقرار سعر البترول والذي يمثل مصلحة جميع الدول المنتجة ولذلك فان الخلاف السعودي الاماراتي الاخير حول زيادة حجم الانتاج يكاد يتلاشى امام الخلاف الروسي _ السعودي وذلك لحجم الانتاج الاماراتي المنخفض وكذلك فانه خلاف سياسي في بعض جوانبه ".واستبعد تويج " حصول حرب اسعار جديدة واذا ماحدث اي انخفاض بسيط لاسعار البترول نتيجة لعجز الطلب في بعض جوانبه وان اسعار البترول ماضية في تصاعدها وخاصة مع قرب حلول موسم الشتاء ،مؤكدا على اهميىة اغتنام للعراق لهذه الفرصة في استثماره لموارده النفطية ".واكد تويج "ان تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية خطوة على الطريق الصحيح في تعظيم الموارد وتقليل كلفة استخراجه والاحلال محل الشركات النفطية الدولية ولو بشكل جزئي ، مشيرا الى ان ارتفاع اسعار البترول الكبير لم يساهم في حدوث الوفرة المالية اللازمة لسد العجز المالي للموازنة العامة للعام 2020_2021 ./انتهى8

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