2021/07/18 | 20:08 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي: رفضت إجبار أهالي جرف الصخر على التنازل عن أرضهم مقابل تعويضات.. "ولا شبر" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/18 | 20:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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