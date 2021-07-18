صحة كربلاء تعلن وصول وجبة جديدة من لقاح فايزر الى منافذها التلقيحية .. هذه منافذ التوزيع

2021/07/18 | 20:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة كربلاء المُقدسة،

الأحد، عن وصول وجبة جديدة من لقاح

فايزر الى المنافذ التلقيحية الخاصة

بمدينة الإمام الحُسين (ع) الطبية

ومستشفى الهندية العام.

وقالت مدير شعبة التحصين في قسم الصحة

العا

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