وزير النفط يشيد بالتزام دول أوبك بلس

2021/07/18 | 20:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أشاد وزير النفط احسان عبد الجبار، بتعاون والتزام الدول المنتجة للنفط من أعضاء منظمة أوبك والمتحالفين معها من خارجها حيث بلغت نسبة الالتزام في حزيران الماضي " 113 % " بما فيها "المكسيك " ، وهذا يؤكد حرص الجميع على تجاوز التحديات التي تواجه السوق النفطية بنجاح .

جاء ذلك بعد اختتام الاجتماع الوزاري التاسع عشر لأوبك والدول المتحالفة معها ،الذي عقد عبر الدائرة التلفزيونية ، اليوم الأحد 18 تموز 2021.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل أن الاجتماع أكد على تعزيز التعاون الجماعي ، والاشادة بامتثال الدول للاتفاق ، والتطور الايجابي في زيادة الطلب على الخام ،فضلاً عن تراجع المخزونات والفائض النفطي وهذا مؤشر ايجابي مؤثر، واشار اسماعيل الى اهمية الاجراءات الصحية التي اتخذتها دول العالم ، وارتفاع نسبة برامج التلقيح حيث أسهم ذلك في الانتعاش الاقتصادي وعودة النشاط الاجتماعي تدريجياً .

واضاف وزير النفط أن الاجتماع إعاد التأكيد على إطار إعلان التعاون الموقع في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2016 والمصادقة عليه في الاجتماعات اللاحقة ، بما في ذلك الموقع في 12 نيسان (أبريل) 2020،

حيث قرر تمديد قرار الاجتماع الوزاري العاشر لأوبك والمنتجين المستقلين (أبريل- نيسان 2020) حتى 31 ديسمبر- كانون الاول 2022.

من جانبه قال مدير عام شركة تسويق النفط سومو" علاء الياسري أن الاجتماع قرر تعديل الإنتاج الإجمالي بإضافة زيادة تدريجية بمقدار" 400 "الف برميل في اليوم شهرياً اعتبارا من آب 2021 ، وسيتم تقييم تطورات السوق وأداء الدول المنتجة في شهر ديسمبر –كانون الاول2021 وذلك لاتخاذ الاجراء المناسب من قبل الدول المنتجة ،مع التاكيد على الاستمرار بالالتزام بآلية عقد اجتماعات وزارية شهرية لمنظمة أوبك والمتحالفين معها من خارجها طوال مدة إعلان اتفاقية اعلان التعاون لتقييم أوضاع السوق واتخاذ قرار بشأن تعديلات مستوى الإنتاج للشهر التالي مع السعي لإنهاء تعديلات الإنتاج بحلول نهاية سبتمبر-ايلول 2022 ، اعتبارًا من الأول من مايو 2022 سيعتمد انتاج مرجعي جديد لبعض دول أوبك + وبضمنها العراق ، مع إعادة التأكيد على أهمية الالتزام الكامل والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية سبتمبر 2021 مع الاخذ بنظر الاعتبار التعويضات وفقًا لبيان الاجتماع الوزاري الخامس عشر لمنظمة أوبك+.

وقرر الاجتماع عقد الاجتماع الوزاري العشرين لمنظمة أوبك وغير الأعضاء في مقر منظمة أوبك في الاول من ايلول - سبتمبر 2021.

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