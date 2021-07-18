من بغداد إلى العالم: العراقيون يلهبون مسيرات

2021/07/18 | 20:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

جرت في عدة عواصم ومدن أوروبية وولايات أمريكية، الأحد، وقفات ومسيرات ضمن حملة "إنهاء الإفلات، بالتزامن مع انطلاق الفعالية الاحتجاجية في العاصمة بغداد.

حصدت الحملة تفاعلاً كبيرًا ومشاركة واسعة في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا

ونظم عراقيون في العاصمة البريطانية لندن والفرنسية باريس وفي مدينة جنيف بسويسرا، فضلاً عن فنلندا - هلسنكي، السويد – مالمو وهولندا - لاهاي ومدنًا أخرى، وقفات انتهت بقراءة بيان الحملة الذي دعا المجتمع الدولي إلى تغيير سياساته تجاه قوى السلطة في العراق والتي تتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ مع الميليشيات والجهات المسلحة وعدم تقديم الجناة إلى العدالة.

وفي واشنطن نظم عراقيون وقفة أمام البيت الأبيض حملت صورًا لضحايا عمليات القتل والاغتيالات ومشاهد من الحوادث التي أودت بعشرات الضحايا ولم يقدم مرتكبوها للمحاسبة، إلى جانب عدة ولايات وبلدات أمريكية أخرى شاركت في المسيرات بالإضافة إلى كندا.

وحصدت المسيرات تفاعلاً كبيرًا من غير العراقيين في المدن الأوروبية والولايات الأمريكية بالإضافة إلى منظمات دولية.

ونشر مركز "جنيف للعدالة" بيانًا حول الحملة أكّد فيه العمل على نقل المبادرة إلى "مسارات دولية مهمة بهدف الضغط لخلق آليات قانوينة، محلية ودولية، قادرة على إنهاء حالة الإفلات من العقاب المتفشية منذ 2003".

بغداد..



أعداد كبيرة وهتافات غاضبة

وفي الداخل، تصدرت العاصمة بغداد المشهد بحشود كبيرة شاركت في مسيرة "إنهاء الإفلات من العقاب" التي قادها شبان وناشطون مع اتحاد الطلبة.

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وسار المحتجون الذي بلغ عددهم الآلاف من ساحة الفردوس وسط العاصمة إلى ساحة التحرير حاملين صور الضحايا على وقع هتافات غاضبة هاجمت أحزاب السلطة والميليشيات والنفوذ الإيراني في البلاد.

وألقى المحتجون بيانهم تحت نصب الحرية وسط ساحة التحرير، مؤكدين أنّ "إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب من شأنه وضع حد للفساد والاغتيال السياسي وهيمنة الإرهاب والميليشيات وبسط سيادة الدولة وتعزيز سلطة القانون".

وشهدت البصرة مسيرة وفعاليات مماثلة شارك فيها المئات وكذلك أربيل فضلاً عن وقفات في بابل وذي قار والديوانية والنجف وكربلاء وعدة مدن أخرى.

وتهدف الحملة التي تبلورت إثر استمرار عمليات الاغتيال وقضايا الفساد، إلى لفت انتباه المجتمع الدولي لـ "مشكلة أساسية" تحول دون استقرار العراق وأمنه وازدهاره، وهي مشكلة إفلات الجناة من العقاب، كما يقول القائمون على الحملة.

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