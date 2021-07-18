صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لـ631 إصابة بكورونا

2021/07/18 | 20:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الاحد، التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة المسجلة في الدائرة.

وقال الحجامي في بيان صحفي، إن “التوزيع الجغرافي لاصابات كورونا في جانب الكرخ، كانت كالأتي:

ابو غريب ————13الاسكان ————–6الاعلام ————–18البياع —————14

التاجي————-33التاجيات ————-1الحارثية————- 13الحرية ————–31السيدية————- 20الشالجية———— 13الشعلة————– 26الصالحية———— 13الطارمية————- 16العامرية ————–1العطيفية———— 15العلاوي ————-12الغزالية ————-25القادسية———— 17الكاظمية———– -23اللطيفية ————15المحمودية ———-41المكاسب ————11المنصور———— 24الوشاش ————-10اليرموك ————-27اليوسفية ————-21حي الجامعة ———-17حي الجهاد ———–41حي العامل ———–42حي العدل ————19سبع البور————- 9شارع حيفا ————11كرادة مريم ————11ناحية الرشيد———-17سكنة جانب الرصافة—–2محافظة بابل ———–2محافظة ذي قار——– -1المجموع 631

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