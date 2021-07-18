السعودية: 60 ألفًا فقط من داخل المملكة يؤدون فريضة الحج بسبب جائحة كورونا

2021/07/18 | 20:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الحج والعمرة السعودية، السبت، إنها ستسمح لما مجموعه 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين الذين تم تطعيمهم والموجودين بالفعل في المملكة بأداء فريضة الحج هذا العام.

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