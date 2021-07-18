صحة كربلاء تعلن وصول وجبة جديدة من لقاح فايزر

2021/07/18 | 20:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجددت مدير الشعبة دعوتها المواطنين ممن يبلغون من العمر 18 عاماً فما فوق للتسجيل.

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