2021/07/18 | 20:18 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مختص وبائيات: ذي قار لم تسجل اية حالة وفاة للملقحين ضد فيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/18 | 20:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مختص وبائيات: ذي قار لم تسجل اية حالة وفاة للملقحين ضد فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مختص وبائيات: ذي قار لم تسجل اية حالة وفاة للملقحين ضد فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).