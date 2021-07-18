مسؤول أميركي يدافع عن إلزام سكان لوس أنجليس وضع الكمامة

2021/07/18 | 20:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع الجراح الأميركي العام، فيفيك مورثي، الأحد، عن قرار إلزام سكان لوس أنجليس وضع الكمامة داعيا مناطق البلاد الأخرى لاتباع الخطوة نفسها، كما أعرب عن "قلقه العميق" حيال التوقعات بشأن كوفيد-19 مع حلول الخريف.

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