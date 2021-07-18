هاميلتون يتوج بسباق فورمولا 1 البريطاني

2021/07/18 | 20:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتوج البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، اليوم الأحد، بلقب سباق الجائزة الكبرى البريطاني، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1وتمكن هاميلتون من التعافي من عقوبة التراجع عشر ثوان بعد اصطدامه بمتصدر ترتيب فئة السائقين الهولندي ماكس فيرستابن،سائق فريق ريد بولوخرج فيرستابن من السباق في اللفة الأولى بعد اصطدامه بهاميلتون.واستطاع تشارلز لوكلير، من موناكو، سائق فيراري من التفوق على السائقين ليحتل الصدارة قبل أن يتم رفع العلم الأحمر، وظل متصدراً للسباق في أغلب أوقاته، ولكنه لم يستطع أن يمنع تهديدات هاميلتون، وابتعد في اللفة الـ50، ليتمكن هاميلتون من انتزاع الصدارةوهذا هو الانتصار الأول لهاميلتون، بطل العالم سبع مرات، وفريقه مرسيدس في آخر خمس سباقات، والتي توج بها فريق ريد بولوحل لوكلير في المركز الثاني، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصعد فيها لوكلير إلى منصة التتويج منذ سباق الجائزة الكبرى البريطاني العام الماضي، بينما جاء الفنلندي فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس الثاني، في المركز الثالث

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