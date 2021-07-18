2021/07/18 | 20:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد مركز جنيف الدولي للعدالة بنقل مطالب حملة الإفلات من العقاب إلى مسارات دولية مهمة.

وشدد المركز في بيان على أهمية أن يقف المجتمع الدولي موقف الداعم لهذه الحملة بكل الوسائل من أجل البدء بإجراءات فعالة لتحقيق العدالة للشعب العراقي وشبابه المتظاهرون الذين يطالبون “بوطن” خال من الأحزاب الفاسدة والسلاح المنفلت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز جنيف الدولي للعدالة يتعهد بنقل مطالب الحملة إلى مسارات دولية مهمة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز جنيف الدولي للعدالة يتعهد بنقل مطالب الحملة إلى مسارات دولية مهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).