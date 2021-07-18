الصحة النيابية توصي بجعل امتحانات الكليات والمعاهد الكترونيا وليس حضوريا

2021/07/18 | 20:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اوصت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمراجعة الخطط الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وعدم الإصرار على إجراء الامتحانات للمعاهد والجامعات حضورياً وإقامتها إلكترونياً.وقال مقرر اللجنة، عضو خلية الأزمة النيابية، فالح الزيادي، في حديث للوكالة الرسمية إن “تصريحات بعض الوزارات غير مبنية على أساس مهني لاسيما تصريحات وزارة …

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