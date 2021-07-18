الصحة النيابية تدعو لاجراء الامتحانات بشكل ألكتروني

2021/07/18 | 20:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الاتحادية بمراجعة الخطط الوقائية لمواجهة فايروس كورونا وعدم الإصرار على إجراء الامتحانات للمعاهد والجامعات بشكل حضوري.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن مقرر اللجنة، عضو خلية الأزمة النيابية، فالح الزيادي، قوله إن "تصريحات بعض الوزارات غير مبنية على أساس مهني لاسيما تصريحات وزارة التعليم العالي بأن العام الدراسي القادم سيكون حضوريا"، مبينا أن "العام الدراسي سيعتمد على الوضع الصحي والوبائي في البلد".

واضاف الزيادي: ان "الامتحانات يجب أن تكون بحسب ما تمت دراسته، وأن كان الكترونيا فتكون الامتحانات مشابهة لما حصل في وقت سابق"، داعيا وزارة التعليم العالي الى عدم الاصرار على الامتحانات الحضورية، ومراجعة خططها الوقائية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بما يتناسب مع الوضع الوبائي والفئة المستهدفة في الوقت الحاضر".

وأشار الى ان، "هناك تحولا جينيا للفيروس"، لافتا الى أن "الموقف الوبائي في الايام الاخيرة سجل ارتفاعا ملحوظا بين فئة الشباب وطلبة الجامعات"، محذرا من "ارتفاع خطر الإصابات نتيجة الامتحانات الحضورية"، مبينا ان "الامتحانات الكترونية ستكون انعكاساتها وقائية وافضل على البلد".

PUKmedia عن واع

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