الفتح يوجه رسالة للكاظمي من 4 مطالب بخصوص اجتماعه مع بايدن

2021/07/18 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاص

وجه تحالف الفتح، اليوم الأحد، رسالة الى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بشأن اجتماعه المرتقب مع الرئيس الامريكي جو بادين في واشنطن.

وقال النائب عن التحالف، مختار الموسوي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مطالب بجعل ملف اخراج القوات الامريكية، اول الملفات التي يناقشها مع الرئيس الامريكي جو بادين، بالاضافة إلى اعلان رفضه المباشر للعدوان الامريكي ضد قوات الحشد الشعبي".

وأضاف الموسوي، أن "الكاظمي مطالب بتوقيع اتفاقيات تحفظ سيادة العراق ومصلحة العراق، وليس اتفاقيات عن التواجد الامريكي في العراق".

وأكد أن "الولايات المتحدة الامريكية، تريد من خلال زيارة الكاظمي، توقيع اتفاقيات تمدد بقاء قواتها في العراق، وهذا ما لن نرضى به اطلاقاً".

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