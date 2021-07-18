كربلاء.. مسيرات احتجاجية ضمن حملة ’إنهاء الإفلات من العقاب’

2021/07/18 | 20:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أظهرت مشاهد مصورة من محافظة كربلاء مشاركة واسعة في مسيرة احتجاجية ضمن حملة "انهاء الإفلات من العقاب".

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