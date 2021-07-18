العراق.. أمطار غزيرة تشهدها محافظة جنوبية (خريطة)

2021/07/18 | 20:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات احوال الطقس، الاحد، إلى احتمالية هطول أمطار غزيرة على محافظة البصرة.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة اليوم، (18 تموز 2021): "سحابة رعدية تتشكل عند سواحل ايران الغربية مصحوبة بهطول غزير للامطار بسبب اندفاع الكتلة المدارية الرطبة، تتجه نحو الكويت والبصرة".

وأضاف عطية: "لكن هناك بعض المؤشرات السلبية في ان هطولها ربما يكون خفيفا ومتفرقا".

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