صفقة تبادلية بين اليوفي وسان جيرمان بطلها رونالدو

2021/07/18 | 20:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأحد، عن رغبة نادي يوفنتوس الايطالي في مبادلة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وينتهي عقد رونالدو مع السيدة العجوز، بنهاية الموسم المقبل، لكن هناك الكثير من الشكوك التي تحوم حول استمراره لنهاية عقده، خاصة بعد تغريدته الجدلية، منذ ساعات، والتي قال فيها: “يوم اتخاذ القرار”.

ولم يصل رونالدو حتى الآن إلى تورينو لبدء استعدادات الموسم الجديد مع اليوفي، حيث لا زال يقضي إجازته بعد خوضه دور الـ16 مع منتخب بلاده أمام بلجيكا.

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن يوفنتوس يرغب في التخلص من كريستيانو رونالدو، ومبادلته بإيكاردي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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