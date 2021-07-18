إثر خلاف عائلي على دفن ربة منزل.. قتيلان و5 مصابين بمشاجرة في قرية مصرية

2021/07/18 | 20:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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شهدت قرية المجابرة في محافظة سوهاج المصرية مشاجرة دامية بين أبناء عمومة، خلفت قتيلين و5 مصابين، واندلعت المشاجرة إثر خلاف على دفن ربة منزل ومن له الحق في دفنها من أقاربها.

وفي تفاصيل الواقعة، اندلعت مشاجرة دامية بين أبناء عمومة في قرية المجابرة في سوهاج فجر اليوم، خلفت قتيلين و5 مصابين، واندلعت إثر وفاة سيدة داخل منزلها، وعندما حضر أقاربها لتغسيلها ودفنها، اعترض أفراد من عائلة زوجها، واعتبروا أنهم أحق بذلك فدارت بين الطرفين معركة بالعصي، وتطورت إلى إطلاق أعيرة نارية.

وانتقلت الشرطة إلى مكان الواقعة وتمكنت من السيطرة على الطرفين وألقت القبض على المشاركين فيها، وضبط الأسلحة المستخدمة وتم وضع تمركز أمني لمراقبة الحالة في القرية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بسوهاج، بلاغا بنشوب مشاجرة بقرية المجابرة وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة على الطرفين، وتبين من المعاينة والفحص مقتل طفل 6 سنوات، وشابا 30 سنة، إثر إصابتهما برش خرطوش (طلق ناري)، وتم تسليم الجثتين إلى مستشفى جرجا العام.

وقال أحد شهود العيان بالقرية، إن سبب المشاجرة هو وفاة ربة منزل بشكل طبيعي في منزلها، وأن هناك خلافات منذ فترة بين عائلة زوج المتوفاة وعائلتها، بسبب خلاف على ملكية المنزل الذي تقيم فيه، وعندما توفيت السيدة حضر أقاربها لتغسيلها ودفنها إلا أن عائلة زوجها رفضت الأمر فنشبت مشاجرة بينهم بالشوم والعصي، وتطورت عقب ذلك إلى إطلاق أعيرة الخرطوش، مما نتج عنه الجثتين والمصابين، موضحا أن جثة السيدة تم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وأن الطرفين أبناء عمومة ينتميان لعائلة واحدة.

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