قيادة عمليات البصرة : القبض على ٧ مطلوبين ومصادرة اسلحة واعتدة وضبط كميات من المواد المخدرة

2021/07/18 | 20:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت القوات الأمنية القبض على ٧ مطلوبين وصادرت اسلحة واعتدة وضبطت كميات من المواد المخدرة في البصرة .وذكرت قيادة عمليات البصرة بحسب بيان تلقت / نينا / نسخة منه " ان قوات مشتركة من اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات والشرطة الاتحادية وافواج طوارئ شرطة البصرة القت القبض على ٧ مطلوبين وفق مذكرات قضائية ضمن مناطق شمال وجنوبي قاطع المسؤولية.واضافت" انه تم مصادرة 6 بنادق آلية كلاشنكوف وبندقية RBC بالإضافة إلى كميات كبيرة من الاعتدة المتوسطة ومخازن العتاد الخفيف وكذلك مواد مخدرة وحجز عجلات غير أصولية ولا تحمل لوحات مرورية ./انتهى

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